28.12.2019

2019-12-28 18:55:03

Бисквитный пень от владимирской мастерицы

Новогодний стол семьи Карташовых украсит пень. Любимый торт , который Варвара печет только по большим праздникам.

Варвара Карташова домашний кондитер:

- Жила была птичка, снесла яички, оставила перышки. Здесь замечательный мох, все это припорошено снегом, все это такое новогодние, Даже маленький новогодний веночек



О своем кулинарном таланте Варвара и не подозревала. 5 лет назад ко дню рождения сына не смогла заказать торт и рискнула испечь сама. Сейчас она - настоящий кондитер.

Варвара Карташова домашний кондитер:

- Начала делать торт в часов 9 вечера,закончила в шесть утра. Это не так легко, это не так просто, как это кажется. Причем для выравнивания торта у меня не было шпателя, я не знала что это такое. Я выравнивала плотным листком, обмотанным в пленку от журнала

Мастер ко всему подходит творчески. Создает торты с особым декором, кстати, у них все украшения съедобные. Каждое изделие - это целая история. Кроме классических бисквитов, Варвара делает муссовые торты, с росписью. Пирожные и даже груши из мусса. Розочки из заварного крема- , по словам мастера, уже прошлый век.

Варвара Карташова домашний кондитер:

-Шоколад, карамель, ягоды, фрукты, живые цветы, шоколадные цветы. Либо зеркальная глазурь, либо велюровое покрытие - это сейчас считается топом



Варвара делает торты только для близких людей. На заказ - невыгодно. Если все делать о из качественных продуктов, то торты получаются дорогими - более двух тысяч рублей. Поэтому , когда кто-то предлагает сложное изделие по низкой цене - уверена: торт окажется не таким , какой заказывали. При выборе кондитера Варвара советует обратить внимание на его портфолио.

Варвара Карташова домашний кондитер:

-Самое главное на что нужно обращать внимание, что бы фон был одинаковый. То есть это стена кухни, подоконник, либо где-то украшено, либо сейчас фотозоны. Но они, их штуки две три,если торт один на кухни, другой в ресторане, третий по типу, как кондитерский цех. То все это смело можно говорить до свидания.



Лет десять назад с новогодних столов исчезли и торты, и любимые салаты. Сейчас они вновь главные блюда праздника. Но уже с новыми оттенками. Не бойтесь экспериментировать, призывает Варвара.

Варвара Карташова домашний кондитер

- Должно быть что-то пряное с корицей обязательно с яблоком , такое теплое. Мусс можно оттенить нотками глинтвейна. что-то такое рождественское. Как мы привыкли , может даже сухофрукты, например чернослив вымоченный может быть даже в роме. Это очень вкусно.

И конечно, Варвара обязательно удивит новым вкусом своих гостей. Каким - не раскрывает тайны. Это сюрприз. Но намекнула , возможно , это будет мусс - шампанское с клубникой.

Екатерина Таманова , Александр Чернышев . Вести Владимир.