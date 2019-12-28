После того, как Великобритания решила выйти из Евросоюза, рынок недвижимости этой страны претерпели некоторые изменения. Падение курса фунта по отношению к евро и американскому доллару привлекло на британский рынок иностранных покупателей.

После того, как британцы решил покинуть ЕС, существенное количество компаний, базирующихся в Лондоне, но ведущие деятельность в других странах Европы, начали переносить свои подразделения на континент. Из-за этого вырос спрос на коммерческую недвижимость в Амстердаме, Люксембурге и Франкфурте.Вместе с тем, в Британию пришли иностранные инвесторы – в 2019 году спрос на британскую недвижимость со стороны китайских и американских покупателей существенно возрос, говорится в обзоре CFS Management.