В Черногории арестованные депутаты объявили голодовку. Так они выразили протест против закона о свободе вероисповедания, который утвердила правящая коалиция.

В Черногории арестованные депутаты объявили голодовку. Так они выразили протест против закона о свободе вероисповедания, который утвердила правящая коалиция.Принятие документа прошло после потасовки в парламенте на фоне массовых протестов в стране. Десятки человек задержаны, сообщает телеканал "Россия 24".Многие верующие возмущены инициативой премьер-министра Марковича. Он поддерживает непризнанную Черногорскую церковь и может передать ей более 600 святынь Сербской православной церкви.