Две пенсионерки оказались в больнице с травмами тяжелой и средней степени тяжести после того, как их сбил водитель автомобиля Mercedes, врезавшийся в остановку общественного транспорта на Миллионной улице. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Утром в субботу, 28 декабря, легковушка протаранила остановку на улице Миллионной в Санкт-Петербурге.Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух человек, ожидавших прибытия общественного транспорта.Как сообщают местные СМИ, пострадавшие женщины 69 и 72 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами и травмами средней степени тяжести соответственно.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.