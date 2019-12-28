В Таиланде в ходе полицейского рейда был задержан двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне по велоспорту Марк Райан. Новозеландец обвиняется в нелегальной работе фитнес-тренера одного из местных спортивных клубов.

В Таиланде в ходе полицейского рейда был задержан двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне по велоспорту Марк Райан. Новозеландец обвиняется в нелегальной работе фитнес-тренера одного из местных спортивных клубов.Полиция нагрянула в клуб после того, как ей поступило сообщение о том, что в нем ведут не соответствующую законам Таиланда деятельность, сообщает РИА Новости. Райан как раз и был тем, кто не имел официального разрешения на работу.Теперь 37-летнему новозеландцу грозит штраф и депортация из страны. Также он рискует оказаться в "черном списке" Таиланда, и больше не иметь возможности въезда в страну. На данный момент он помещен в иммиграционный центр Бангкока.Отметим, что помимо двух медалей Олимпиады Райан также выигрывал одно золото и три бронзы чемпионата мира.