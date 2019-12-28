Экс-председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал свой уход с поста. Занимавший свою должность с мая 2108 года функционер сказал, что сделано было много, но не все из задуманного.

Экс-председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал свой уход с поста. Занимавший свою должность с мая 2108 года функционер сказал, что сделано было много, но не все из задуманного."Я принял решение покинуть должность руководителя департамента судейства и инспектирования, — цитирует Егорова Спорт24.Ru. – Считаю, что нашим ведомством была проделана большая работа, но не все задуманное получилось реализовать".Инсайдеры считают, что уход Егорова связан с тем, что РФС начал и проводит реформирование департамента, который, скорее всего, будет разделен на два комитета. "Уверен, что судейская реформа будет успешной, и мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень", — считает Егоров.