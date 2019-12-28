Актриса Мария Миронова решила поделиться откровениями о своих родах. Знаменитость призналась, что второе деторождение далось ей весьма нелегко.

Актриса Мария Миронова решила поделиться откровениями о своих родах. Знаменитость призналась, что второе деторождение далось ей весьма нелегко.В разговоре с журналистами звезда отечественного шоу-бизнеса рассказала, что день, когда ее второй сын Федор появился на свет, был чрезвычайно тяжелым. Накануне перед этим почил близкий для семьи человек – Марк Захаров, поэтому актриса очень переживала по поводу случившегося. Роды у нее начались буквально спустя полтора дня после смерти Марка Анатольевича."Когда все началось, я была ошалевшая. У меня роды вообще в этот раз былипанические. Начались они с воскресенья на понедельник, и врач, радикоторого я отправилась в Грецию, был за двести километров от Афин всвоем загородном доме на море", – вспоминает актриса.Она добавила, что когда они с супругом прибыли в клинику, то их встретило пять специалистов, ни один из которых не говорил на уверенном английском. Андрею пришлось связываться с переводчиком, чтобы донести до медиков просьбу жены не вводить ей общий наркоз."Да, эти роды были экстремальными. Можно сказать, с перепугу я родила сама. Когда врач доехал, поздно было что-либо делать…", – уже с улыбкой комментирует ситуацию Мария в разговоре с журналистами издания "".17 Дек 2019 в 8:45 PST