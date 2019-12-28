Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус поделился статистикой о нарушениях антидопинговых правил за последние три года. По его словам, имеющаяся динамика не может радовать.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус поделился статистикой о нарушениях антидопинговых правил за последние три года. По его словам, имеющаяся динамика не может радовать."Динамика по количеству нарушений антидопинговых правил удручающая: в 2017 году их было 59, в 2018 – 146, а в 2019 – 202. Это свидетельствует об эффективности работы нашей организации, – приводит слова Гануса Спорт24.Ru. Мы максимально используем имеющийся бюджет, получаем финансирование и предоставляем отчеты. Мы стремимся к прозрачности".Напомним, что накануне РУСАДА отправило уведомление во Всемирное антидопинговое агентство, в котором была изложена позиция российской организации – она на согласна с решением исполкома WADA в вопросе лишения РУСАДА статуса соответствия.