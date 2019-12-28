Газпром выплатил Нафтогазу два миллиарда девятьсот миллионов долларов по решению арбитража Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря, сообщили в российской компании.

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" два миллиарда девятьсот миллионов долларов по решению арбитража Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря, сообщили в российской компании.Это было одним из условий отказа Украины и России от взаимных претензий и согласования нового контракта сроком на пять лет на транзит газа в Европу. Вносить изменения в это соглашение стороны не будут, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Переговоры по газу продолжаются в Вене. Новак подчеркнул, что коммерческие условия по транзиту газа в Европу будут выгодны и России, и Украине.