Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией. Это было сделано, несмотря на противодействие с американской стороны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией. Это было сделано, несмотря на противодействие с американской стороны. За резолюцию проголосовали 79 стран. Против были 60, еще 33 воздержались, передает РИА Новости.Черит Норман Шале, представительница США, заявила, что российская резолюция подрывает международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями.Резолюция носит название "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях". При ее создании в соавторстве с РФ выступили еще 47 государств.Резолюция была принята 18 ноября на заседании Третьего комитета 74-й сессии ГА ООН большинством голосов. Согласно документу, ГА ООН учредит межправительственный комитет экспертов, который разработает конвенцию о противодействии киберпреступности. Это и вызвало обеспокоенность США – в госдепе считают, что не нужно разрабатывать конвенцию, так как нужные для борьбы с киберпреступностью инструменты уже существуют. Россия, как опасаются в госдепе, заинтересована в продвижении собственного видения того, каким будет Интернет в будущем.Однако, согласно заявлению зампостпреда России при ООН Геннадия Кузьмина, в работе спецкомитета примет участие максимальное количество стран. Первая сессия состоится в августе 2020 года в Нью-Йорке.Резолюция, предложенная Россией, фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над их информационным пространством. Это, по сути, новая страница в истории мирового противодействия киберпреступности, сообщили в МИД РФ.