Начался очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Нью-Йорк Рейнджерс на своей площадке победил Каролину Хэррикенйс со счетом 5:3.

Начался очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил "Каролину Хэррикенйс" со счетом 5:3.Ключевую роль в победе "Рейнджерс" сыграл Артемий Панарин, который забросил третью шайбу, а также организовал четвертый и пятый голы своей команды. На счету Панарина теперь 48 очков – 21 гол и 27 результативных передач."Торонто Мэйпл Ливз" в гостях взял верх над "Нью-Джерси Дэвилз" 5:4. Решающая шайба была заброшена в дополнительном периоде. У победителей одну шайбу забросил Илья Михеев. В составе "дьяволов" отличился Никита Гусев."Вашингтон Кэпиталз" также в овертайме взял верх над "Коламбус Блю Джекетс" 2:1. Евгений Кузнецов и Александр Овечкин сделали по голевой передаче. Вратарь "Кэпиталз" Илья Самсонов отразил 27 бросков. "Бостон Брюинз" в гостях был сильнее "Баффало Сэйбрз" 3:0.