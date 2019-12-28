Рейды по выявлению фальсифицированной рыбной икры в предновогоднюю неделю прошли более чем в 20 регионах страны. Оккупировавшие прилавки баночки с красной и черной — это, по словам экспертов, попытка заманить знакомой этикеткой снаружи и ... кишечная палочка внутри. К тому же икра добытой во время сезонной путины дикой рыбы не может лежать в каждом магазине города.

Рейды по выявлению фальсифицированной рыбной икры в предновогоднюю неделю прошли более чем в 20 регионах страны. Оккупировавшие прилавки баночки с красной и черной — это, по словам экспертов, попытка заманить знакомой этикеткой снаружи и ... кишечная палочка внутри. К тому же икра добытой во время сезонной путины дикой рыбы не может лежать в каждом магазине города. Ведь само слово "деликатес" — это не только про изысканность, но и про редкость и недоступность продукта, создать который — искусство.Икра черная, красная. Реклама на каждом столбе. Когда в рыбный павильон заходят журналисты, за прилавками остаются только скучающие продавцы и осетрина не первой свежести."А икра есть к осетру или он без икры идет? — Они молодые, у них икры не бывает", — поясняет продавец.Осетровых выращивают на рыбных фермах. Но даже заводчики говорят: такой икре присуща беднота вкуса. Черная икра дикого осетра — совсем другое дело. Ею заграничные гости восхищались.На пике своего производства Союз выпускал две тысячи тонн отборного кавиара. Сегодня на всю Россию тонн 40-50 в год. Это легальные заводы, где рыбу выращивают вот в таких бассейнах. И продают даже в Африку."По линии российской дипломатии, на приемах, торгпредства, разные африканские монархи нашу икру знают, любят", — рассказал Михаил Новиков, генеральный директор рыботоварной фирмы.На побережье Каспийского моря черную икру когда-то ели ложками. Теперь этот вкус совсем забыли. На ловлю осетров объявлен мораторий. Запрет, конечно, нарушают. Здесь через дом кого-то судили за браконьерство."Создано много предприятий, которые как бы легально выращивают эту рыбу. Под этой маркой уходит и браконьерская рыба", — рассказал собеседник, который пожелал остаться неизвестным."Такой информацией прокуратура не обладает. Нет признаков выявления фактов преступных посягательств", — сообщил Денис Круглов заместитель астраханского межрайонного природоохранного прокурора.В Россельхознадзоре слова рыбака подтверждают. Схема отработана."В результате нулевого поступления сырья, предприятие вырабатывает десятки тонн продукции. Это, конечно, легализация незаконно добытой икры", — отметила Татьяна Балагула, начальник управления внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора.Икру натуральную разбавляют белковой или искусственной.В Интернете по объявлению заказываем партию красной икры. Цена подозрительно низкая — 150 рублей за банку. Достаточно прочитать информацию о производителе, становится ясно."Икра эта поддельная. Изготовитель вот этот не делает такой икры", — пояснил Глеб Сафронов, государственный инспектор отдела госветнадзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.Вот один из подпольных цехов, где закатывают фальсификат в банки."Сколько можно сделать из одного такого пакета количество икры? — Примерно 8 можно штук. — 8 банок? — Да", — говорит один из сотрудников.Производитель имитированной икры — санкт-петербургское предприятие. Они не думали, что их разработку будут использовать мошенники."Недобросовестные производители используют имитированную икру и продают её под видом натуральной", — говорит Яна Петыш, директор по маркетингу.Это альтернативный продукт, но с другим составом. Отличить просто: надо сварить ложку икры. Видно, что икринки начинают мутнеть. Там белок сворачивается. Означает, что это натуральная икра. Икра искусственная цвет не меняет. Только вода слегка окрашивается. Проверять на кошках не советуют."Котикам в принципе вредна икра: и натуральная, и имитированная. Оба эти продукта содержат соль", — подчеркнула Петыш.Для человека полезный деликатес тоже может стать опасным.Из Петропавловска-Камчатского в Москву этот груз отправили 2 ноября. 2 декабря он в столице. По документам — мебель металлическая. Для маскировки отправитель заставил контейнер пустыми картонными коробками. Основной товар — внутри: две тонны красной икры.Масштабы контрабанды можно лишь представить: в селе Гижига — на берегу Охотского моря — пограничники обнаружили под елкой схрон: 2,5 тонны на 60 миллионов рублей. Но гигантский сегмент — это даже не браконьерская, а импортная икра."Продаётся намного больше "российской" икры, чем в России получается, производится. Несколько раз мы ловили поставщиков из Арабских Эмиратов. Икра с бурой. Бура — консервант, который запрещён на территории РФ. Может вызвать раковые заболевания", — сообщил Новиков.Изысканный пир гурмана хорош, когда на праздничном столе качественная натуральная икра. Но непрозрачный рынок эти ожидания делает призрачными.