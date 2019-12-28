Казахстанцы Асхат Утепов и Бауржан Самен не смогли попасть на рейс самолета Алма-Ата — Нур-Султан авиакомпании Bek Air, ранее потерпевшего крушение, и спаслись. Об этом они рассказали РИА Новости.

Казахстанцы Асхат Утепов и Бауржан Самен не смогли попасть на рейс самолета Алма-Ата — Нур-Султан авиакомпании Bek Air, ранее потерпевшего крушение, и спаслись. Об этом они рассказали РИА Новости.Утепов вечером 26 декабря прилетел в Алма-Ату, остановился в гостинице и попросил персонал разбудить его в 5 утра 27 декабря. На всякий случай он завел будильник на это же время. Но несмотря на предосторожности, свой рейс он проспал. Как он признается, впервые за два года, которые летает.Предприниматель Бауржан Самен прилетел в Алма-Ату 25 декабря, но дела задержали его, и он узнал о крушении своего рейса утром 27 декабря спустя 30 минут после трагедии.27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением​​​. В итоге погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна.Руководство Казахстана приостановило полеты Fokker-100 и деятельность авиакомпании в стране – до выяснения всех причин случившегося. По данным генерального консульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.