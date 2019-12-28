Психологи советуют как правильно извиняться за поведение на корпоративе и что делать, если вас гложет чувство вины за поведении на новогоднем празднике?

Психологи советуют как правильно извиняться за поведение на корпоративе и что делать, если вас гложет чувство вины за поступки, совершенные на новогоднем празднике? Профессор РУДН, доктор социальной психологии Максим Киселев приводит три варианта поведения на случай, если вы перебрали с алкоголем, вступили в перепалку с коллегой (и не только словесную), раскрыли чужие секреты и т. д. "Можно написать сообщение коллегам, можно позвонить, можно сделать вид, что ничего не было. Все зависит от отношений, выстроенных в коллективе", цитирует профессора радио Sputnik.Киселев советует во время принесения извинений ссылаться на то, что вы находились в не самом ясном сознании. Это может стать и поводом для извинений, и немного сгладит общее впечатление от вашего поступка.Если же ваш неблаговидный поступок попал на фото или видео и был выложен в сеть, то лучший вариант реакции на такое – самоирония и обращение все в шутку. Все остальные типы реакции работают в минус. К тому же играют на руку возможному шантажисту или манипулятору.Профессор напомнил, что корпоративы резче проявляют все слабые места в коллективе. Многое зависит от того, как организован праздник, где он проводится и т. д. Если в коллективе все хорошо, корпоратив не помешает будущей работе. Если нет, то на корпоративе могут вскрыться вещи, которые "показывают трещины в коллективе", – считает Киселев.