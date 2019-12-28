Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства любит справлять Новый год. По словам представителя Кремля, Владимир Путин зачастую встречает праздник в различных уголках России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства любит справлять Новый год. По словам представителя Кремля, Владимир Путин зачастую встречает праздник в различных уголках России.Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что в голову сразу приходит воспоминание о том, как глава государства встречал Новый год в Хабаровске.Также пресс-секретарь президента рассказал, что особенно Владимир Путин любит отмечать праздник в кругу родных и близких, если это позволяет сделать график. По словам Дмитрия Пескова, встречает Новый год российский лидер скромно. Кроме того, это его личное время, которое не так часто у него бывает.Ранее политики рассказали, как встретят новогодний праздник. Например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметит его в Санкт-Петербурге в кругу семьи. Глава фракции ЛДПР намерен после боя курантов отправиться к гостинице "Москва", где стоит большая елка и откуда виден Кремль.