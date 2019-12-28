Хабаровский Амур отметился впечатляющей волевой победой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором он встречался с Автомибилистом из Екатеринбурга. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хабаровчан.

Хабаровский "Амур" отметился впечатляющей волевой победой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором он встречался с "Автомибилистом" из Екатеринбурга. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хабаровчан.Хоккеисты "Автомобилиста" к 26 минуте матча имели колоссальное преимущество в счете. К тому моменту казалось, что они сделали игру благодаря голам Питера Холланда, Дэна Секстона и Брукса Мэйсека. Счет был 3:0 в пользу команды с Урала.Но хозяева льда просто так матч не отдали. Кирилл Рассказов и Вячеслав Ушенин на двоих оформили три ответные шайбы и к 56-й минуте вернулись в игру. Основное время завершилось со счетом 3:3.Выявить победителя в овертайме командам вновь не удалось – пришлось делать это с помощью послематчевых буллитов. Точнее оказались хоккеисты "Амура", которые смогли совершить внушительный камбэк и вырвать победу.