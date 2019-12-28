Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рискует не выступить в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию, проходящему в Красноярске. В субботу россиянка досрочно завершила тренировочное занятие.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рискует не выступить в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию, проходящему в Красноярске. В субботу россиянка досрочно завершила тренировочное занятие.Медведева может сняться с соревнований, что не исключил и президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков: "Да, проблема в самом деле существует. Однако окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока еще нет", — приводит слова главы федерации ТАСС.Напомним, что Евгения имеет проблемы с экипировкой – в четверг у нее сломались коньки. Несмотря на приобретение новых, выступать она продолжила в старых. По итогам короткой программы она занимает пятое место, набрав 71,08 балла.