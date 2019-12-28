Заместитель министра обороны Руслан Цаликов сообщил, что ряд иностранных государств ведет через конкретные СМИ работу, направленную на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов.

Заместитель министра обороны Руслан Цаликов сообщил, что ряд иностранных государств ведет через конкретные СМИ работу, направленную на "дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов".В ближайшее время это информационное давление будет усиливаться, предупредил Цаликов. Оно будет направлено против руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней и затронет как командование объединений, соединений, родов войск до военно-политического руководства.Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы. В ответ министерство ответит "честной и открытой работой", предупредил он.Замминистра отметил, что информация стала разрушительным и мощным оружием, передает РИА Новости. Система массовой информации и коммуникации – это сфера очень серьезного противостояния, отметил он. Цаликов призвал российских журналистов стать в деле отражения информационной атаки союзниками Министерства обороны.