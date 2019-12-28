Если вы ждете настоящего праздника, он может прийти в ваш дом 29 декабря! В этот день состоится событие, которого многие ждали больше месяца - большой торжественный финал Синей птицы. Уже в это воскресенье в 16:00 на телеканале Россия зрители смогут увидеть праздничный концерт.

Если вы ждете настоящего праздника, он может прийти в ваш дом 29 декабря! В этот день состоится событие, которого многие ждали больше месяца — большой торжественный финал "Синей птицы". Уже в это воскресенье в 16:00 на телеканале "Россия" зрители смогут увидеть праздничный концерт.На сцену выйдут самые талантливые дети в сопровождении звезд. В программе концерта — смелые и удивительные творческие эксперименты, грандиозные сюрпризы, а также головокружительные номера. Новогодние чудеса начинаются, потому что на "Синей птице" нет ничего невозможного. В любой момент сцена может превратиться в кадр из любимого фильма, ледовый каток в оперный театр — фантазия юных артистов безгранична! В роли "волшебников" выступят одаренные дети, которые каждый раз удивляют зрителей.Участники финала "Синей птицы" проделали огромный путь и смогли завоевать сердца миллионов. Теперь они выйдут на сцену со своими кумирами. С ними выступят Сергей Гармаш, Марина Александрова, Леонид Ярмольник, Александр Петров, Алексей Ягудин, Сергей Полунин, Риналь Мухаметов, Ирина Старшенбаум, Евгений Ткачук и Юра Борисов.Поддержать юных участников придут и настоящие легенды: Александра Пахмутова, Михаил Боярский, Инна Чурикова, Эдуард Артемьев, Валентина Талызина, Юрий Энтин.На этом сюрпризы не закончатся, ведь зритель увидит многих в непривычной роли. Любимые артисты прочитают стихи, споют песни, а оперные певцы исполнят классику рока.Каждый номер финала — это настоящий шедевр. Например, в отборочном туре 13-летняя Олеся Шилова удивила зрителя невероятными трюками над огнем. От ее выступления жюри и звездные гости, которых, казалось бы, ничем не поразить, буквально потеряли дар речи.Юный вокалист Александр Палехов оказался на катке, а балерина Ярославна Куприна в русской сказке. Чемпионка Лала Крамаренко станцевала с премьером Большого театра Денисом Родькиным, тем самым доказав, что художественная гимнастика — это настоящее искусство.В финале зрители увидят фигурное катание на роликах, услышат звучание редких инструментов, а также самые любимые песни, которым можно подпевать всей семьей.Уже многие убедились, что "Синяя птица" — это не просто конкурс, а целый мир, в котором сбываются мечты. Попасть туда может каждый зритель! Смотрите праздничный концерт в 16:00 29 декабря на телеканале "Россия".