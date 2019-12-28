На авиационном заводе компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation в американском городе Уичита, штат Канзас, произошел взрыв.

На авиационном заводе компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation в американском городе Уичита, штат Канзас, произошел взрыв.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал телеканал CNN.Отмечается, что поскольку завод приостановил работу в связи с рождественскими праздниками, у властей информации о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.