Первый полк с ракетным комплексом Авангард заступил на боевое дежурство. Об этом Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину. Позже, на селекторном совещании, глава Министерства обороны РФ назвал событие знаменательным для всей страны. На что способен Авангард?

Первый полк с ракетным комплексом "Авангард" заступил на боевое дежурство. Об этом Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину. Позже, на селекторном совещании, глава Министерства обороны РФ назвал событие знаменательным для всей страны. На что способен "Авангард"?Боевые расчеты ракетных комплексов "Авангард" заступили на боевое дежурство. Об этом министр обороны доложил президенту. Это те самые комплексы, о которых Владимир Путин еще в 2005 году сказал: таких нет ни у кого в мире.Действительно, "Авангард" уникален — его ракеты перемещаются с гиперзвуковой скоростью, практически неуязвимы для любых известных систем противовоздушной обороны, могут менять направление и высоту. Теперь эта новейшая модель военной техники стоит на вооружении нашей страны. Начало боевого дежурства подтвердили и на итоговом селекторном совещании в Центре управлении обороной.На этом совещании военные подвели итоги целого года. Новостей много. На космодроме Плесецк закончили третий стартовый комплекс, к морякам поступили новые подлодки, в военно-космические силы — самолеты, а на полигон Капустин Яр — комплексы С-350. Министр обороны подчеркнул: доля новой и модернизированной техники в армии выросла почти до 70 процентов. По видеосвязи отчитались все рода войск и военные округа. Даже далекий остров Котельный.Как военные будут встречать Новый год, министр интересовался отдельно. Раздали ли подарки? Обеспечили ли вниманием семьи, где родители дежурят в праздники? А самое важное — дал указание провести антитеррористическую подготовку, чтоб никто не терял бдительности. Борьбу с боевиками Россия продолжает вести — это на совещании тоже подчеркнули. В Таджикистан для защиты границы с Афганистаном, где базируются теперь группировки ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ) и не только, доставили С-300. А из Сирии приятные новости — там восстанавливается инфраструктура и в целом налаживается мирная жизнь."Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию", — отмечает командующий группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии Александр Чайко.Позитивные изменения происходят и в жизни российских военных. 7000 семей получили собственное жилье, еще 33000 — служебное. Жены военных получают работу недалеко от частей супругов, а дети — места в детских садах и школах.