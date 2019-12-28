Список самых хлебных персонажей, на которых зарабатывают уличные художники на московском Арбате, впервые составил телеканал Синема. Рейтинг лучших портретов-приманок для художников возглавила Одри Хепбёрн. Ее портрет чаще всего встречался на протяжении пешеходной улицы от Арбатской площади до метро Смоленская.

Список самых хлебных персонажей, на которых зарабатывают уличные художники на московском Арбате, впервые составил телеканал "Синема". Рейтинг лучших портретов-приманок для художников возглавила Одри Хепбёрн. Ее портрет чаще всего встречался на протяжении пешеходной улицы от Арбатской площади до метро "Смоленская".Фильмы с Одри знают все. Это и "Завтрак у Тиффани" и "Украсть миллион". Итог, семь баллов.По пять баллов набрали сразу два актера. Второе и третье место рейтинга поделили Том Круз и Арнольд Швагценеггер. 31 октября в российский прокат вышел фильм "Терминатор: Тёмные судьбы". Это шестая часть культовой франшизы, ролью в которой прославился Арнольд Шварценеггер. И осенью Шварценнегер, точнее, его портрет, на Арбате стал попадаться чаще.Анджелина Джоли осталась за пьедесталом. Четвертое место. В 2019 году актрису зрителеи видели в "Малифисенте: Владычице тьмы". Ее предыдущий фильм "Лазурный берег" выходил аж в 2015 году.Единственным россиянином в пятерке оказался Иван Ургант. Близость к Новому году определило его позицию в рейтинге. Именно он – лицо кинофраншизы "Ёлки".Причина относительно невысокой популярности российских актеров пояснил художник Николай. Его арбатские коллеги делают ставку на зарубежных артистов, чтобы привлечь гостей Москвы.Несмотря на сверхпопулярность Александра Петрова и Данилы Козловского, за время наблюдений на Арбате не было выставлено ни одного их портрета. Хотя в 2018 году фильмы с их участием собрали 37% кассы российского кино – 5 миллиардов рублей. Если связь между премьерами и портретами действительно есть, то после премьер фимльмов "Вторжение" и "Лед" стоит ждать появление на Арбате портретов Петрова.Динамика появлений портретов-приманок позволяет определить реакцию художников на одиночные события — премьеры, скандалы, расследования."Мы хотим сделать Индекс Арбата круглогодичным инструментом наблюдений за так называемыми долгими трендами популярности", — обещает представить следующий рейтинг Арбата в начале весны 2020 года главред телеканала "Синема" Иван Кудрявцев.Всего телеканал "Синема" зафиксировал портреты 95 персон. На втором месте за актерами по числу изображений — музыканты, а на третьем — мировые знаменитости из разных сфер: например, ученый Альберт Эйнштейн, писатель Стивен Кинг и супермодель Клаудиа Шиффер.