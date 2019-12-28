Экс-министр иностранных дел Украины считает, что государство попытаются разрушить изнутри. Политик уверен, что это будет происходить с благословения западных держав.

Экс-министр иностранных дел Украины считает, что государство попытаются разрушить изнутри. Политик уверен, что это будет происходить с "благословения" западных держав.В свое статье в одном из киевских журналов Павел Климкин написал, что ближайшие три года будут одними из самых сложных для Украины. Политик уверен, что страна окажется под угрозой уничтожения.Как сообщает , Климкин считает бессмысленными надежды на заключения договора с Россией и странами Запада по Донбассу. Он отметил, что вопрос принадлежности Крыма является для Москвы ключевым.Бывший глава МИД Украины уверен, что президент России Владимир Путин считает русских, украинцев и белорусов одним народом, а черноморское побережье и восток Украины – русскими землями. Политик утверждает, что в ближайшее время в Кремле попытаются их заполучить. По словам дипломата, соседнее государство попытается разрушить Украину изнутри."Тех, кто думает, что это банальный шантаж, должен разочаровать: это истинная точка зрения российской элиты, и вместе с тем цель и миссия на ближайшую перспективу. В течение следующих лет они попробуют развалить нас и получить на это индульгенцию Запада, что возможно только и исключительно путем реализации такого сценария изнутри Украины", – считает Павел Климкин.Политик выразил надежду, что в стране найдется достаточно людей для противостояния такому сценарию. Он заявил, что украинцам придется мобилизоваться еще раз. Немаловажную роль в этом, по словам бывшего министра, играют олигархи. Климкин уверен, что именно они определяют политический курс страны.