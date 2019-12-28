Новый трехлетний контракт на производство ракетных комплексов Ярс планирует заключить Минобороны, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Новый трехлетний контракт на производство ракетных комплексов "Ярс" планирует заключить Минобороны, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. В интервью газете "Красная звезда" Криворучко уточнил, что комплексы поступят в воинские части до 2025 года. Помимо этого, будет заключен контракт на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М", в ближайшее время планируется приступить к летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат".На вооружение РВСН также поступит ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", добавил Криворучко. Его серийное производство уже началось в России, первые экземпляры пойдут на вооружение Домбаровского соединения РВСН.В рамках гособоронзаказа Министерство обороны РФ уже потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений. Выделенные средства "обеспечили дальнейшее плановое развитие системы вооружения ВС России".Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о перевооружении. Он отметил, что в 2024 году РВСН полностью перейдут на ракетные комплексы российского производства. Уже закуплены 100 новых основных образцов военной техники и вооружения, появилась возможность перевооружить три ракетных полка на комплексы "Ярс". Еще один полк перевооружается на "Авангард".К концу 2019 года доля современных ракетных комплексов в РВСН составит 76%. Полностью ракетные войска обновят вооружение к 2024 году. Ни одного комплекса устаревшего советского производства в составе ракетных войск не останется, уверяет генерал-полковник.