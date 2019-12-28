За океаном продолжается игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Нью-Йорк Айлендерс в гостях проиграл Чикаго Блэкхоукс 2:5.

За океаном продолжается игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях проиграл "Чикаго Блэкхоукс" 2:5."Островитяне" первыми добились успеха. Но в течении пяти минут "черные ястребы" забросили три шайбы, после чего гости сменили вратаря. Томас Грайс отправился на лавку, а в ворота встал Семен Варламов.Российский голкипер оказался более успешным, отразив 15 бросков. Но две шайбы Семен пропустил, а его команда проиграла 2:5. В другой встрече "Калгари Флеймз" в гостях победил "Эдмонтон Ойлерз" 5:1.