Офис президента Украины Владимира Зеленского пообещал найти время для его интервью российскому информационному агентству.

Офис президента Украины Владимира Зеленского пообещал найти время для его интервью российскому информационному агентству.Как передает РИА Новости, пресс-служба главы украинского государства по электронной почте поблагодарила журналистов агентства за их заинтересованность в освещении деятельности президента Зеленского и сообщила, что в будущем изыщет время для интервью.Ранее на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском формате", Зеленский пригласил сотрудницу РИА Новости приехать на Украину, чтобы "ощущать и понимать", что происходит в стране.