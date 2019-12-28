Подозреваемый, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства организации...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ТиНАО задержали 37-летнего жителя столицы по подозрению в присвоении денежных средств организации.В территориальный отдел полиции обратился представитель одной из столичных компаний, осуществляющей продажу бытовой техники. Он рассказал, что неизвестный присвоил денежные средства организации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Как установили полицейские, мужчина, являясь сотрудником организации, используя свое служебное положение, осуществлял доставку покупателям различных предметов бытовой техники, однако полученные денежные средства в организацию не сдавал, а присваивал себе.По данному факту следственным отделом УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ "Присвоение или растрата". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79