Российский журналист поделился впечатлениями от разговора с главой белорусского государства. Он отметил, что политик проявил себя хитрым и жестким.

Российский журналист поделился впечатлениями от разговора с главой белорусского государства. Он отметил, что политик проявил себя хитрым и жестким.Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем видеоблоге признался, что ему было трудно вести интервью с президентом Беларуси. По его словам, Александр Лукашенко является хитрым, ловким и жестким лидером.Венедиктов отметил, что глава государства отвечал грубо и пытался разговаривать о своем. Чтобы вывести его на чистую воду, журналисту пришлось "колоть его пятку тонкой иглой". Однако даже при этом политик хорошо реагировал."Он о своем. И поэтому здесь надо было тоненькой иглой колоть пятку с тем, чтобы поворачивался. Но он, надо сказать, реагировал хорошо, мне понравилось, он отвечал хорошо. Он отвечал грубо, он отвечал на вопрос. Он ушел от двух вопросов", – сказал главный редактор "Эхо Москвы".Ранее журналисты поймали Лукашенко на антироссийской выходке: оказалось, что в Беларуси практически одного из основных российских телеканалов – "Россия 24". При этом в списке разрешенных оказался украинский "UA-TV", на котором Россию освещают в качестве агрессора и оккупанта.