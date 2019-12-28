Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента на станции метро Шаболовская, где в пятницу вечером произошел конфликт с участием 73-летнего мужчины, получившим колото-резаное ранение.

Вечером в минувшую пятницу, 27 декабря, пассажир московской подземки получил ножевое ранение.Как сообщает ТАСС, в 22:45 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на станции метро "Шаболовская" находится мужчина, пострадавший в результате конфликта.Полицейские, прибывшие на место, обнаружили мужчину 1946 года рождения с ножевым ранением. Пенсионеру была оказана помощь, после чего он был эвакуирован.Удалось ли задержать злоумышленника по горячим следам – не уточняется.