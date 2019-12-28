Завершились еще три матча регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги. Во всех победы одержали гости.

Завершились еще три матча регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги. Во всех победы одержали гости."Питтсбург Пингвинз" оказался сильнее "Нэшвилл Предаторз" 5:2. Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин точной передачей помог состояться четвертому голу. Теперь на счету Евгения 9 заброшенных шайб и 22 результативных паса.Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" выиграл седьмой матч подряд. "Блюзмены" в дополнительное время оказались сильнее "Виннипег Джетс" 5:4. "Колорадо Эвеланш" дома уступил "Миннесоти Норт Старз" 4:6. У проигравших по голевому пасу сделали Никита Задоров и Валерий Ничушкин.