Переговоры России и Украины по транзиту газа, которые начались в Вене в четверг, 26 декабря, продолжаются уже третий день. Накануне переговоры продлились до ночи, рассказал журналистам представитель российского Газпрома.

Переговоры России и Украины по транзиту газа, которые начались в Вене в четверг, 26 декабря, продолжаются уже третий день. Накануне переговоры продлились до ночи, рассказал журналистам представитель российского "Газпрома".Цель переговоров — реализация совместного протокола, подписанного в Минске 20 декабря. Предполагается, что для продолжения транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную сеть "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с украинским "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах.В протокол также включены договоренности об урегулировании юридических разногласий, напоминает РИА Новости. В соответствии с ними "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, и подписать мировое соглашение между "Газпромом" и правительством Украины о снятии антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов.Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее сообщил, что подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до Нового года. По словам Козака, ключевые параметры документа уже согласованы. Предполагаемые объемы транзита, отметил вице-премьер, достаточны для удовлетворения потребностей европейских адресатов.Украинская сторона теперь берет на себя все риски тарифообразования. Пока не раскрывают главную интригу — плату за транзит. Ее должны привести в соответствие с правилами Евросоюза.