27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Перед новогодними праздниками они рассказали, как часто им приходится вызволять из беды животных.

27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Перед новогодними праздниками они рассказали, как часто им приходится вызволять из беды животных.Как пишет сайт News.ru, московские сотрудники МЧС спасают в среднем по два животных в день. Чаще всего в беду попадают кошки. Как правило, они застревают в радиаторах или не могут самостоятельно слезть с деревьев. А вот собак обычно приходится доставать из каких-нибудь ям и колодцев. Иногда происходят и экзотические ситуации: например, одного кота пришлось вытаскивать из двигателя автомобиля после того, как хозяйка проехала с ним полгорода. К счастью, животное не пострадало.В пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу затруднились точно подсчитать количество спасаемых животных. При этом там отметили, что всячески поддерживают сотрудников в этом, если это происходит не в ущерб людям.