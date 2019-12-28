Ранее подозреваемые уже привлекались к административной ответственности...

Сотрудники полиции в Зеленограде задержали подозреваемых в продаже алкоголя подросткам.В ходе проверки полицейскиеОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы установили, что в магазине, расположенном во 2 микрорайоне Зеленограда, 33 – летний продавец – кассир осуществил продажу алкогольной продукции 17- летнему подростку.Также в ОМВД России по району Крюково г. Москвы поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном в 15 микрорайоне г. Зеленограда продавец осуществил продажу алкогольной продукции подростку.Установлено, что ранее подозреваемые уже привлекались к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделами дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки и ОМВД России по району Крюково возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31