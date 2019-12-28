Незадолго до своей смерти художественный руководитель театра Современник выступала на сцене. Спектакль был приурочен к ее дню рождения.

Незадолго до своей смерти художественный руководитель театра "Современник" выступала на сцене. Спектакль был приурочен к ее дню рождения.Такое представление в театре называют капустником – эта шуточная постановка обычно проводится для узкого круга людей в юмористическом формате. Одно из них прошло в "Современнике" в честь последнего, 86-летнего дня рождения, которое Галина Волчек отметила 19 декабря.На этом мероприятии режиссер выступила перед собравшимися со сцены с пламенной речью. Она благодарила и хвалила молодую труппу своего театра, назвав их "чудом из чудес" и отметив, что актеры всегда смогут объединиться. Артистка опровергла слухи о наличии у нее любимчиков и сказала, что любит каждого из подопечных."Мне говорят: "Это ваш любимчик" – "Да, любимчик, но любимчиком может стать любой, который вот так любит свой театр, свой дом, друг друга и место, где мы родились, живем, болеем за все и где хотелось бы, чтоб было лучше. Но сегодня мы ценим и любим то, что есть", – говорила Галина Волчек.26 Дек 2019 в 9:09 PSTКак сообщает , в заключение Волчек выразила надежду, что ее коллектив хранит Бог.К сожалению, эти слова стали для нее последними из сказанных широкой публике. Буквально через неделю – 26 декабря – художественный руководитель ушла из жизни в Боткинской больнице после тяжелых осложнений, вызванных болезнью. Похороны артистки состоятся 29 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.