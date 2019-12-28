28.12.2019

2019-12-28 20:50:03

Постояльцы владимирского Кино-отеля познакомились с кошмаром улицы Вязов

Эту считалочку про маньяка с улицы вязов знает каждый подросток эпохи VHS. Образ Фредди Крюгера, воплощенный на экране голливудским актером Робертом Инглундом - и сейчас культовый. Сегодня его дьявольское очарование испытают на себе постояльцы владимирского кино-отеля. В нем по легенде- под новый год оживают призраки прошлого.

Десятки картин и мультфильмов, нескольких компьютерных игр. Фредди никого не оставляет равнодушным. Азамат Мавлянов на косплей своего любимого персонажа потратил более 50 тысяч рублей, но результат оправдал все ожидания.

Азамат Мавлянов, косплеер:

- Приобрел маску, затем все остальное. Перчатки, шляпу и свитер. Так как понравился очень сильно персонаж. Он был фантастическим, интересным и прикольным. Шутил и убивал.

Современных тинэйджеров удивить трудно, но Азамату это удалось. Многие молодые постояльцы вспомнили культовую серию, которую в киносалонах смотрели еще их родители.

Даниил Гурьянов, гость киноотеля :

-Знаю, смотрел фильм. На кассетах? В детстве в интернете нашел, потом ночью не спал. Боялся.

По случаю праздника ребята застали Крюгера в хорошем настроении и кошмара с улицы вязов не случилось. Победитель общероссийской викторины "Игра в кино" журналист Александр Сыпченко кинематографом увлекается с детства. Своему хобби, он уделяет все свободное время и собрал уникальную коллекцию афиш и каталогов с автографами знаменитых актеров и режиссеров. Среди них - Сергей Соловьев, Крис Хемсворт, Роберт дауни младший и многие другие. Свой первый постер с автографом номинанта на премию Оскар Тома Харди Саша получил в подарок от компании Сони за рецензию фильма Веном, которая была признана лучшей.

Александр Сыпченко, киноман:

-Таких автографов в России, точнее таких постеров в России всего 3 штуки. Это мой первый, можно сказать первенец. Он самый любимый самый классный и его я никогда не продам ни за какие деньги.

Александр - постоянный гость кинопремьер. Он и сам снялся в нескольких фильмах и сериалах. В этом году побывал на 41 московском международном кинофестивале. Официальный каталог киносмотра с автографами режиссеров Райфа Файнса, Ким Ки Дука, и обладателя Оскара Иштвана Сабо стал украшением его коллекции. Главным событием киносезона Александр считает эксклюзивный показ фильма Игла, который прошел в честь 30 летия фильма в киноцентре "Октябрь".

Александр Сыпченко, киноман:

-Рашид Нугманов также подписал вместе вот с таким корабликом, а это вторая главная героиня Марина Смирнова, написала удачи. Мы все познакомились на презентации обновленной версии, отреставрированной копии фильма игла.

Главная мечта Александра - снять фильм . Сценарий байопика про культового советского футболиста Валерия Воронина у него уже практически готов. Он уверен, черно- белая драма, основанная на реальных событиях, обязательно заинтересует зрителей.

Мария Платанюк, Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир