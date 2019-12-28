При пожаре в элитном жилом комплексе на северо-западе Москвы погибли два человека. По данным РБК, происшествие произошло в ЖК Алые паруса.

При пожаре в элитном жилом комплексе на северо-западе Москвы погибли два человека. По данным , происшествие произошло в ЖК "Алые паруса".Информация о пожаре поступила 28 декабря ранним утром – в 05:24. Об этом сообщает официальный сайт столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.Согласно предварительной информации, огонь начал распространятьcя из подсобного помещения, которое расположено между первым и минус первым этажом 33 этажного дома.С пожаром быстро справились. Возгорание удалось ликвидировать в 06:11. Его площадь составила два квадратных метра.К сожалению, без жертв не обошлось. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, в пожаре погибли два человека.Здание расположено по адресу улица Авиационная, дом 77, корпус 2.Как сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса "Google.Карты", по указанному адресу расположен элитный жилой комплекс "Алые паруса".