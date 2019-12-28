Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказала в военной помощи Украине. Об отказе ранее сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказала в военной помощи Украине. Об отказе ранее сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.Пушков указал в своем Twitter, что глава МИД Украины в качестве главного довода для Берлина привел следующий: помощь необходима для "выживания Украины как нации".Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли — и отказали.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2019Сенатор подчеркнул, что выживание Украины как нации зависит в первую очередь от политики ее властей. Он отметил, что пока что власти Украины сами "упорно разрушают" ее. Берлин понял это – и ответил отказом.