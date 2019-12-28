Украинцы всерьез обеспокоены нарастающим напряжением у своих границ. Военные заговорили о большой крови, которую придется пролить сторонам в ходе конфликта.

Украинцы всерьез обеспокоены нарастающим напряжением у своих границ. Военные заговорили о "большой крови", которую придется пролить сторонам в ходе конфликта.Бывший начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил об обострении ситуации на северном направлении. Военачальник считает, что граница Украины и Беларуси может стать районом боевых действий.Как сообщает , Романенко считает, что президент России Владимир Путин "додавил" своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Он утверждает, что на одном из совещаний начальник Генштаба Вооруженных сил России допустил использование территории Беларуси в качестве плацдарма для наступления."Южное направление остается опасным, но теперь усугубляется северное.Потому что Путин додавил Лукашенко", – сказал эксперт.Военный специалист напомнил, что от границы с Беларусью до Киева всего 100 километров. Поэтому северное направление становится для страны более опасным. При этом остается угроза напряжения и на южном направлении.Романенко заявил, что Украине следует начать подготовку к потенциальному конфликту с организации обороны территорий. Он отметил, что в таком случае оккупация обойдется нападающим "большой кровью"."Оккупировать территории они могут, но это обойдется им большой кровью. Они рискуют просто увязнуть в этом", – сказал специалист.