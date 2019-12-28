12-летняя жительница Обнинска Екатерина получила подарок от президента России Владимира Путина. Власти Калужской области торжественно вручили ей щенка золотистого ретривера.

12-летняя жительница Обнинска Екатерина получила подарок от президента России Владимира Путина. Власти Калужской области торжественно вручили ей щенка золотистого ретривера.Как сообщает РИА Новости, семья девочки многодетная, в ней воспитываются четверо ребят. Екатерина — старший ребенок, она находится на индивидуальном обучении в Обнинской школе-интернате "Надежда" для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.К Владимиру Путину от имени девочки обратился ее отец, он написал письмо в электронную приемную. Папа попросил для дочери золотистого ретривера или лабрадора. Собака нужна Екатерине для рекомендованной специалистами терапии. Подарок от президента порадовал всю семью.Ранее Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Андрея Кочетова. С его желанием глава государства познакомился с помощью "Елки желаний". Мальчик побывал на склонах Красной Поляны, а также в Олимпийском парке Сочи.