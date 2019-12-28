Президент России Владимир Путин вошел в число 50 человек, определивших облик десятилетия. Список составили журналисты газеты Financial Times, включившие в него 19 политиков, 22 бизнесмена и 9 человек из других сфер деятельности.

Президент России Владимир Путин вошел в число 50 человек, "определивших облик десятилетия". Список составили журналисты газеты Financial Times, включившие в него 19 политиков, 22 бизнесмена и 9 человек из других сфер деятельности.В частности, в число выбранных политиков вошли также Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон, Барак Обама, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Си Цзиньпин.Из известных бизнесменов в список попали, например, глава Apple, основатель Amazon, один из основателей Uber, руководитель Tesla и основатель китайской корпорации Alibaba.Также журналисты издания посчитали важными мировыми фигурами экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, лидер массовых протестных акций в Гонконге Джошуа Вонг и, а также бывшего директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства.