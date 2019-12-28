Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Обсудили ситуацию в Сирии, в том числе — в Идлибе, где в последнее время повысилась террористическая активность.

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Обсудили ситуацию в Сирии, в том числе — в Идлибе, где в последнее время повысилась террористическая активность.Участники совещания также высказались в поддержку международных усилий по урегулированию в Ливии, передает телеканал "Россия 24".Владимир Путин также отметил необходимо обеспечить бесперебойную работу министерств и ведомств во время предстоящих длительных новогодних праздников.