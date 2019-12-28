Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Гордеева.Отмечается, что документ предусматривает полную самообеспеченность России основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для всего населения страны.По словам Гордеева, Доктрина направлена на предупреждение возможных внешних и внутренних рисков для государства. Вице-премьер отметил, что рацион россиянина, независимо от его достатка и социального уровня, должен быть доступным и здоровым.В документе содержится предложение о формировании госрезерва сельхозпродукции, продовольствия и сырья на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, например, неурожая и или непогоды.