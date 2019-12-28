Радостный муж онкобольной Заворотнюк Петр Чернышев появился на ледовом шоу Навки в обществе юной прелестницы. Мужчина вывел ее на лед сразу после финала представления.

Радостный муж онкобольной Заворотнюк Петр Чернышев появился на ледовом шоу Навки в обществе юной прелестницы. Мужчина вывел ее на лед сразу после финала представления.Во дворце спорта "Мегаспорт" состоялась премьера грандиозного ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В главных ролях, конечно же, появилась и сама жена пресс-секретаря президента, и олимпийская чемпионка Алина Загитова, и муж онкобольной Заворотнюк Петр Чернышев.Впрочем, внимание поклонников куда больше привлек тот факт, что в конце представленияпятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду вывел на лед юную прелестницу, которую зрители вряд ли ожидали увидеть. Петр появился в обществе годовалой дочери Милы.В конце шоу Татьяна сообщила мужчине, что его ненаглядное чадо находится в зале. Тогда Чернышев сразу же отправился к дочери, чтобы взять ее на руки и вынести на арену. Как сообщает газета "", фанаты были тронуты до слез тем, как заботливый отец целовал ручки малышке. Многие отметили, что пока Анастасия находится на лечении в клинике, папа как может старается поддерживать свое дитя.Напомним, что сейчас у Петра довольно тяжелые времена. Супруга фигуриста актриса Анастасия Заворотнюк сражается с окнологией. По основным данным, у артистки диагностировали глиобластому – злокачественную опухоль мозга. В Сети распространяются слухи, что заболевание появилось у звезды сериала "Моя прекрасная няня" после того, как она родила спортсмену дочь Милу.28 Июл 2019 в 3:41 PDT