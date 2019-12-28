Ракетному обстрелу подверглась военная база, расположенная неподалеку от города Киркук в Ираке. В результате погиб один американский подрядчик и получили ранения несколько военнослужащих.

Ракетному обстрелу подверглась военная база, расположенная неподалеку от города Киркук в Ираке. В результате погиб один американский подрядчик и получили ранения несколько военнослужащих. Такие данные сообщает агентство Reuters, ссылаясь на чиновников.Как уточняется, по базе, где базируются военные США, было выпущено несколько ракет. Недалеко от базы службы безопасности обнаружили пусковую установку, передает РИА Новости.По предварительным данным, в результате атаки погиб один американский подрядчик и были раненые несколько военнослужащих.