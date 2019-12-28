Рождение ребенка одна семейная пара из Самары не забудет никогда, поскольку они прошли не в родильном отделении, а принимала их вовсе не акушерка. Роды начались немного раньше положенного срока, потому действовать приходилось быстро.

Рождение ребенка одна семейная пара из Самары не забудет никогда, поскольку они прошли не в родильном отделении, а принимала их вовсе не акушерка. Роды начались немного раньше положенного срока, потому действовать приходилось быстро.Инцидент произошел вечером 25 декабря. Жена позвонила мужу и попросила забрать ее от родственников, поскольку почувствовала недомогание. Мужчина вызвал такси, заехал за женой и на той же машине направился вместе с ней в роддом.На одном из шоссе образовалась пробка. В этом момент у женщины отошли воды. Таксист принял решение остановиться на обочине и предложил принять роды. Ситуация казалась безвыходной, потому семейная пара не стала отказываться.Для проведения родов в ход пошли все подручные средства, благо, что у водителя были дезинфицирующие средства. Кофту будущего папы использовали в качестве простыни, а для перерезания пуповины применили канцелярские ножницы. У отца даже возникла мысль, не подрабатывает ли в свободное время таксист акушером. Супруг в это время находился снаружи машины.В результате необычные роды прошли успешно. Новорожденного укутали в кофту таксиста, а также куртку папы. Затем водитель доставил семью домой, где их уже поджидала машина скорой помощи, сообщает 63.RU.Впоследствии выяснилось, откуда таксист обладает такими познаниями. Оказалось, что он долгое время встречался с девушкой, которая работала акушеркой.К слову, не всегда роды, которые проходят не в больнице, осуществляются успешно. Накануне в Санкт-Петербурге в результате такой процедуры дома умер младенец. Акушерка, за услуги которой заплатили 80 тысяч, не смогла спасти новорожденного.