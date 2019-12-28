Казанский футбольный клуб Рубин в ближайшее трансферное окно может оформить приобретение нападающего Краснодара Ивана Игнатьева. Представители клуба из столицы Татарстана предлагают игроку контракт сроком на 4,5 года.

Казанский футбольный клуб "Рубин" в ближайшее трансферное окно может оформить приобретение нападающего "Краснодара" Ивана Игнатьева. Представители клуба из столицы Татарстана предлагают игроку контракт сроком на 4,5 года.При этом сумма сделки может составить семь миллионов евро – казанцы предлагают "Краснодару" выплату суммы в рассрочку, сообщает Чемпионат.Com. При этом "быки" хотели бы выручить с продажи игрока восемь миллионов евро.Изначально "Краснодар" не планировал продажу Игнатьева, однако теперь в клубе с юга страны готовы к ведению переговоров. После этого "Рубин" и высказал свое желание приобрести российского нападающего.В текущем сезоне Иван сыграл за "Краснодар" 13 матчей чемпионата России, отметившись четырьмя забитыми голами.