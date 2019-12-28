Футбольный клуб Рубин из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из Краснодара. Контракт казанцев с 21-летним футболистом подписан на срок до 2024 года.

Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара". Контракт казанцев с 21-летним футболистом подписан на срок до 2024 года.Полноценно договор вступит в силу второго января 2020 года, сообщает официальный сайт "быков". Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что сумма сделки может составить порядка семи миллионов евро.Напомним, что Игнатьев является воспитанником ФК "Краснодар". В составе своего родного луба он становился лучшим бомбардиром молодежного первенства и Юношеской лиги УЕФА. В футболке краснодарцев он провел 54 матча, отметившись в них 17 голами.