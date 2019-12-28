Родственники более чем сотни военнослужащих и наемников, которые были убиты или пострадали в Афганистане, подали иск против американских и международных компаний.

Родственники более чем сотни военнослужащих и наемников, которые были убиты или пострадали в Афганистане, подали иск против американских и международных компаний. Фирмы-подрядчики, которые участвовали в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан" (запрещен в РФ) якобы за "защиту".Истцы считают, что перечисленные талибам деньги в дальнейшем могли использоваться для атак террористов, в том числе и на войска США, передает телеканал "Россия 24".Военная операция в Афганистане продолжается более 18 лет. На пике кампании численность западных сил в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.