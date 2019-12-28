Мелани Панайоту, сестра певца и композитора Джорджа Майкла, найдена в Лондоне мертвой. По трагическому совпадению Мелани скончалась ровно через 3 года после смерти своего брата.

Мелани Панайоту, сестра певца и композитора Джорджа Майкла, найдена в Лондоне мертвой.Тело 55-летней женщины обнаружили в ее доме на Рождество, передает РИА Новости. Ничего подозрительного при обследовании места происшествия полицейские не обнаружили.По трагическому совпадению Мелани скончалась ровно через 3 года после смерти своего брата.При жизни Джорджа Майкла она была его личным стилистом и парикмахером.