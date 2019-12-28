Программа очередного дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась матчем в Новосибирске, где местная Сибирь принимала санкт-петербургский СКА. Армейцы Северной столицы обыграли сибиряков со счетом 2:0.

Программа очередного дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась матчем в Новосибирске, где местная "Сибирь" принимала санкт-петербургский СКА. "Армейцы" Северной столицы обыграли сибиряков со счетом 2:0.Хоккеисты обеих команд не могли распечатать ворота друг друга на протяжении двух периодов. Лишь на 47 минуте матча Андрей Кузьменко открыл счет. Игроки "Сибири" побежали отыгрываться, но под конец матча получили вторую шайбу и проиграли. Ее автором стал Владимир Ткачев.Для СКА победа в Сибири стала третьей подряд. Теперь в активе питерцев 60 очков, с которыми они лидируют в Западной конференции. "Сибирь" же с 45 баллами располагается на седьмой строчке Востока.